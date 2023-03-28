Гомоляко: «Металлург» бездарно закончил сезон. Хочу извиниться перед болельщиками

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко подвёл итоги выступления магнитогорского клуба в сезоне-2022/2023.

«Сезон считаю неуспешным. Регулярная часть получилась неоднозначной: начали вроде неплохо, игру показывали достойную, потом резко провалились и до начала плей-офф не смогли найти свою игру. В принципе, плей-офф тоже такой – в матчах с Екатеринбургом проявили характер, три овертайма выиграли, и с 1:3 в последнем матче ушли, а с Омском показали провальную игру. Возможно, неправильная подготовка была сделана в физическом плане, может быть, сказался какой-то недонастрой, может быть, что-то ещё.

Пока всё это анализируем, но и оправданий, конечно, быть не может. Проиграли. Позорно проиграли. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые весь сезон нас поддерживали, может быть, не в таком большом количестве, как хотелось бы, но они были с нами, и фанатский сектор всегда был в порядке, и в поездки за нами ездили, там хорошо поддерживали, в плей-офф хорошо пошумели с гостевых секторов, особенно в Екатеринбурге.

Хочу извиниться перед болельщиками, что так закончили сезон. Бездарно. Хотелось бы, конечно, продлить его, да и уверен, что им хотелось бы ещё поболеть. Сегодня провели собрание с командой. Расставили приоритеты в летней подготовке, дали рекомендации. Продолжаем работу по формированию состава на следующий сезон», — приводит слова Гомоляко официальный сайт «Металлурга».

Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 «Магнитка» набрала 83 очка в 68 матчах и закончила регулярку на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина «Металлург» в первом раунде оказался сильнее «Автомобилиста» со счётом 4-3 в серии. В полуфинале Востока подопечные Ильи Воробьёва всухую проиграли омскому «Авангарду» — 0-4 в серии.