Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал, чем Овечкин занимается во время перелётов

Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал, чем Овечкин занимается во время перелётов
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев рассказал, чем команда занимается во время перелётов по Северной Америке.

«В плане поездок и перелётов в НХЛ намного комфортнее АХЛ? Конечно. Тут всё люкс, самый долгий перелёт — шесть часов, а в АХЛ можно на автобусе ехать на 10–12 часов.

Чем занимаемся в перелётах? Мы в карты играем. Иногда фильмы смотрю.

Кто часто выигрывает, Овечкин? Нет, Овечкин сидит за другим столом, с американцами. Они там в какую-то американскую игру играют, так и не понял во что. Мы – просто в дурака. Когда Орлов был с нами, играли с ним и Лёхой Протасом. Сейчас только с Лёхой», — приводит слова Алексеева Sport24.

Ранее Алексеев рассказал об атмосфере в стане «столичных» после того, как капитан команды Александр Овечкин улетел в Москву на похороны отца — Михаила Овечкина.

Материалы по теме
Игрок «Вашингтона» Алексеев рассказал, как команда отреагировала на смерть отца Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023