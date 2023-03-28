Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал, чем Овечкин занимается во время перелётов

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев рассказал, чем команда занимается во время перелётов по Северной Америке.
«В плане поездок и перелётов в НХЛ намного комфортнее АХЛ? Конечно. Тут всё люкс, самый долгий перелёт — шесть часов, а в АХЛ можно на автобусе ехать на 10–12 часов.
Чем занимаемся в перелётах? Мы в карты играем. Иногда фильмы смотрю.
Кто часто выигрывает, Овечкин? Нет, Овечкин сидит за другим столом, с американцами. Они там в какую-то американскую игру играют, так и не понял во что. Мы – просто в дурака. Когда Орлов был с нами, играли с ним и Лёхой Протасом. Сейчас только с Лёхой», — приводит слова Алексеева Sport24.
Ранее Алексеев рассказал об атмосфере в стане «столичных» после того, как капитан команды Александр Овечкин улетел в Москву на похороны отца — Михаила Овечкина.
- 28 марта 2023
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