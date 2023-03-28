Борис Михайлов: не допускаю, что ЦСКА может вылететь из плей-офф КХЛ от «Локомотива»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от решающего матча в серии ЦСКА — «Локомотив».
«Не допускаю, что ЦСКА может вылететь от «Локомотива» из плей-офф КХЛ. Некоторые игры в серии мне нравятся, а некоторые – не совсем. Сложно выиграть, когда с такой атакой забрасываешь одну шайбу в матче.
Почему ЦСКА уже со вторым соперником играет по семь матчей в серии? Очень серьёзные соперники. Теперь ЦСКА надо настраиваться на каждую игру как на последний бой», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, «Локомотив» отыгрался с 1-3 и сравнял счёт в серии плей-офф — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдёт 29 марта. Команды сыграют в Москве.
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