Нападающий «Сан‑Хосе» Барабанов пропустит ближайший матч из-за травмы
Поделиться
Форвард «Сан‑Хосе Шаркс» Александр Барабанов пропустит ближайший матч с «Виннипег Джетс» (в ночь на 29 марта в 5:30 мск) из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Шэн Пэнг в своём «твиттере».
Сообщается, что 28-летнего российского нападающего заменит Джеффри Вьель. Барабанов должен вернуться в строй со дня на день.
В текущем сезоне Александр сыграл за «акул» 68 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 47 очков.
«Сан‑Хосе Шаркс» в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 73 матча. С 53 результативными очками в активе калифорнийский клуб располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции и лишились шансов на попадание в плей-офф.
Комментарии
- 28 марта 2023
-
23:00
-
22:37
-
22:19
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:26
-
21:15
-
20:48
-
20:24
-
20:03
-
20:00
-
19:42
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:32
-
18:28
-
18:11
-
18:10
-
18:01
-
17:40
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
17:15
-
17:02
-
16:50
-
16:37
-
16:31
-
16:12
-
15:57
-
15:27
Партнерский контент