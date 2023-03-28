Нападающий «Сан‑Хосе» Барабанов пропустит ближайший матч из-за травмы

Форвард «Сан‑Хосе Шаркс» Александр Барабанов пропустит ближайший матч с «Виннипег Джетс» (в ночь на 29 марта в 5:30 мск) из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Шэн Пэнг в своём «твиттере».

Сообщается, что 28-летнего российского нападающего заменит Джеффри Вьель. Барабанов должен вернуться в строй со дня на день.

В текущем сезоне Александр сыграл за «акул» 68 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 47 очков.

«Сан‑Хосе Шаркс» в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 73 матча. С 53 результативными очками в активе калифорнийский клуб располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции и лишились шансов на попадание в плей-офф.