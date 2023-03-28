Кожевников оценил шансы ЦСКА и «Локомотива» на победу в седьмом матче серии плей-офф КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от седьмого матча в серии ЦСКА — «Локомотив».
«Серия между ЦСКА и «Локомотивом» затянулась. Теперь шансы 50 на 50. Чемпионат в целом выровнялся по силам команд. У «Локомотива» хоккеисты моложе — они быстрее восстанавливаются. В пользу ЦСКА — опыт: ребята взрослые и многое прошли. Армейцы часто удаляются в конце матча, у них нервы на пределе. Многое будет зависеть от игры вратарей», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, «Локомотив» отыгрался с 1-3 и сравнял счёт в серии плей-офф — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдёт 29 марта. Команды сыграют в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.
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