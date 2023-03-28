«Я с открытым ртом сидел и впитывал». Голкипер «Торонто» Самсонов — об игре с Кошечкиным

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов вспомнил совместную игру с Василием Кошечкиным во времена выступлений за «Металлург».

«За что прежде всего благодарен Кошечкину? За то что меня молодого особо не душил (смеётся). Сразу относился ко мне по-доброму. Всегда был открыт для любых вопросов. Мы даже отдыхать вместе ездили. Сблизились не с первого дня, чуть-чуть присматривались, но дальше мне даже сложно выразить, сколько Вася сделал для моего становления. Три года мы играли вместе, замучаюсь перечислять, сколько он дал мне в плане хоккея, в плане отношения к делу да и в житейском плане за эти годы. И только спустя какое-то время понял, как важно было на старте оказаться рядом именно с таким партнёром. Насколько большой толчок дала наша совместная работа, да и просто возможность находиться рядом в раздевалке, учиться. Это и общение с партнёрами, и подготовка к играм, и умение концентрироваться на главном.

Два финала мы вместе провели в дуэте. Я с открытым ртом сидел и впитывал. Причём любой вратарь вам скажет, что где-то надеется сыграть, но там даже мысли не было, что доведётся встать в ворота. Настолько Вася именно к финалу выходил на сумасшедший уровень. Просто реально ощутимо добавлял именно в плей-офф. Поэтому в этом сезоне меня очень удивило, что в Кубке Васе толком не дали сыграть, хотя ранее он всю дорогу доказывал способность показывать лучший хоккей именно в самые ключевые моменты. Это верх мастерства. Особенно если вспомнить, что в том году «Магнитку» до финала дотащил именно Вася», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

Напомним, 27 марта, в день своего 40-летия Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры. Голкипер становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.

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