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Мама Овечкина посетила тренировку Александра и его четырёхлетнего сына Сергея

Мама Овечкина посетила тренировку Александра и его четырёхлетнего сына Сергея
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Мама капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна Овечкина посетила тренировку 37-летнего форварда и его четырёхлетнего сына Сергея.

Фото: «Твиттер» «Вашингтона»

Фото: «Твиттер» «Вашингтона»

Напомним, старший сын Александра Овечкина Сергей исполнил точный бросок в рамках конкурса на самый эффектный буллит во время Матча звёзд, который состоялся в начале февраля.

В текущем регулярном чемпионате 37-летний нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка.

Следующий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» проведёт в ночь с 29 на 30 марта дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Старт встречи запланирован на 2:30 мск.

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