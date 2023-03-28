Вайсфельд оценил возможность возвращения Федотова в ЦСКА после армии

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал про возможность возвращения голкипера Ивана Федотова после прохождения службы в армии.

«Конечно, Федотов сможет восстановить форму. Почему нет? Он же не травмирован, жив-здоров. Насколько я знаю, Иван тренируется. Понятно, что самостоятельно с любителями, но всё равно. Поэтому не думаю, что у него будут большие проблемы. Хотя вообще, восстановление формы – это индивидуальный вопрос. Одни вообще не могут восстановиться, а кому-то достаточно нескольких дней.

Другое дело, что у Федотова есть контракт с «Филадельфией Флайерз». Это достаточно непростая юридическая ситуация. Кроме того, мы не знаем, какие у него желания. Много нюансов», – цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Напомним, сегодня ранее ЦСКА прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном возвращении голкипера Федотова в стан армейцев.