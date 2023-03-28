Защитник «Вашингтона» Алексеев: к сожалению, дали поиграть за «Кэпиталз», когда ушёл Орлов

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал про уход игрока обороны Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз» в результате обмена.
«Стал постоянно играть в основе после обменов Орлова и Густафссона, сразу понял, что так будет? Да, это было понятно, когда обменяли Орла. Он леворукий защитник, как я. И Густафссон тоже леворукий. Мы созвонились с агентом после обмена, пришли к выводу, что мне дадут играть и надо использовать этот шанс.
Обмен Орлова стал шоком? Сначала было немного непонятно. С утра на раскатке он катался в основном составе. Я тогда не играл. Дима днём спросил у меня, во сколько я поеду на арену, так как он не будет играть из-за возможного обмена. Когда я приехал на стадион, его уже обменяли. Я был удивлён. Но понял, что у меня будет хороший шанс заиграть в основе.
В «Вашингтоне» он для меня был ментором, во всём помогал, подсказывал на льду и вне льда. Да и Дима просто как человек хороший. Когда он был травмирован и я восстанавливался, мы больше времени на льду проводили, побольше тренировались. И да, он мне говорил: «Скорее бы тебе уже дали поиграть». К сожалению, дали поиграть, когда он ушёл», — приводит слова Алексеева Sport24.
Орлов начинал сезон в «Вашингтон Кэпиталз» и провёл за него 43 матча в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и сделал 16 результативных передач.
- 28 марта 2023
-
23:23
-
23:00
-
22:37
-
22:19
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:26
-
21:15
-
20:48
-
20:24
-
20:03
-
20:00
-
19:42
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:40
-
18:32
-
18:28
-
18:11
-
18:10
-
18:01
-
17:40
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
17:15
-
17:02
-
16:50
-
16:37
-
16:31
-
16:12
-
15:57