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Защитник «Вашингтона» Алексеев: к сожалению, дали поиграть за «Кэпиталз», когда ушёл Орлов

Защитник «Вашингтона» Алексеев: к сожалению, дали поиграть за «Кэпиталз», когда ушёл Орлов
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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал про уход игрока обороны Дмитрия Орлова в «Бостон Брюинз» в результате обмена.

«Стал постоянно играть в основе после обменов Орлова и Густафссона, сразу понял, что так будет? Да, это было понятно, когда обменяли Орла. Он леворукий защитник, как я. И Густафссон тоже леворукий. Мы созвонились с агентом после обмена, пришли к выводу, что мне дадут играть и надо использовать этот шанс.

Обмен Орлова стал шоком? Сначала было немного непонятно. С утра на раскатке он катался в основном составе. Я тогда не играл. Дима днём спросил у меня, во сколько я поеду на арену, так как он не будет играть из-за возможного обмена. Когда я приехал на стадион, его уже обменяли. Я был удивлён. Но понял, что у меня будет хороший шанс заиграть в основе.

В «Вашингтоне» он для меня был ментором, во всём помогал, подсказывал на льду и вне льда. Да и Дима просто как человек хороший. Когда он был травмирован и я восстанавливался, мы больше времени на льду проводили, побольше тренировались. И да, он мне говорил: «Скорее бы тебе уже дали поиграть». К сожалению, дали поиграть, когда он ушёл», — приводит слова Алексеева Sport24.

Орлов начинал сезон в «Вашингтон Кэпиталз» и провёл за него 43 матча в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и сделал 16 результативных передач.

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