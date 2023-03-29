Кузьменко стал самым результативным игроком дебютного сезона в истории «Ванкувера»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забил гол на 20-й минуте, тем самым восстановив равенство во встрече.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Андрей Кузьменко набрал 67-е очко в сезоне, что сделало его самым результативным игроком дебютного сезона в истории «Ванкувера». Россиянин превзошёл общее количество очков Элиаса Петтерссона (66) в сезоне 2018/19.
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