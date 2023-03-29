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Ассистентский дубль Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

Ассистентский дубль Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Каролину»
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Счёт в матче был открыт на 26-й миунте игрового времени — отличился Стивен Стэмкос, которому ассистировали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. На 35-й минуте усилиями Брейдена Пойнта с передачи Стэмкоса «Тампа» удвоила преимущество в счёте, а в середине третьей двадцатиминутки Пойнт оформил дубль — в заброшенной шайбе вновь поучаствовали Кучеров и Стэмкос.

Точку в матче на 56-й минуте встречи броском в пустые ворота поставил Алекс Киллорн — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Сергачёв, Кучеров) – 25:58 (5x5)   0:2 Пойнт (Стэмкос) – 34:23 (5x5)   0:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 52:17 (5x5)   0:4 Киллорн (Пойнт, Чернак) – 55:39 (en)

Эта победа позволила «Лайтнинг» прервать серию из четырёх поражений в регулярном чемпионате НХЛ.

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