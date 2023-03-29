Ассистентский дубль Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Счёт в матче был открыт на 26-й миунте игрового времени — отличился Стивен Стэмкос, которому ассистировали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. На 35-й минуте усилиями Брейдена Пойнта с передачи Стэмкоса «Тампа» удвоила преимущество в счёте, а в середине третьей двадцатиминутки Пойнт оформил дубль — в заброшенной шайбе вновь поучаствовали Кучеров и Стэмкос.

Точку в матче на 56-й минуте встречи броском в пустые ворота поставил Алекс Киллорн — 4:0.

Эта победа позволила «Лайтнинг» прервать серию из четырёх поражений в регулярном чемпионате НХЛ.