«Филадельфия» минимально обыграла «Монреаль»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — Морган Фрост вывел «Филадельфию» вперёд. Через шесть минут усилиями Брендана Галлахера «Монреаль» сравнял счёт.
На 58-й минуте Морган Фрост вывел хозяев вперёд, а всего через 30 секунд Оуэн Типпетт забросил третью шайбу «Филадельфии» в матче.
Гол канадского нападающего «Монреаля» Рафаэля Арве-Пинара установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу «Филадельфии».
«Филадельфия» одержала четвёртую подряд победу в НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Фрост (Хейз, Ристолайнен) – 23:41 (5x5) 1:1 Галлахер – 29:39 (5x5) 2:1 Фрост (Йорк) – 57:45 (5x5) 3:1 Типпетт – 58:14 (en) 3:2 Арве-Пинар (Эванс, Юлёнен) – 59:37 (6x5)
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