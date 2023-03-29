Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» минимально обыграла «Монреаль»

«Филадельфия» минимально обыграла «Монреаль»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — Морган Фрост вывел «Филадельфию» вперёд. Через шесть минут усилиями Брендана Галлахера «Монреаль» сравнял счёт.

На 58-й минуте Морган Фрост вывел хозяев вперёд, а всего через 30 секунд Оуэн Типпетт забросил третью шайбу «Филадельфии» в матче.

Гол канадского нападающего «Монреаля» Рафаэля Арве-Пинара установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу «Филадельфии».

«Филадельфия» одержала четвёртую подряд победу в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Фрост (Хейз, Ристолайнен) – 23:41 (5x5)   1:1 Галлахер – 29:39 (5x5)   2:1 Фрост (Йорк) – 57:45 (5x5)   3:1 Типпетт – 58:14 (en)   3:2 Арве-Пинар (Эванс, Юлёнен) – 59:37 (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023