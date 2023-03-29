«Филадельфия» минимально обыграла «Монреаль»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте — Морган Фрост вывел «Филадельфию» вперёд. Через шесть минут усилиями Брендана Галлахера «Монреаль» сравнял счёт.

На 58-й минуте Морган Фрост вывел хозяев вперёд, а всего через 30 секунд Оуэн Типпетт забросил третью шайбу «Филадельфии» в матче.

Гол канадского нападающего «Монреаля» Рафаэля Арве-Пинара установил итоговый счёт в матче — 3:2 в пользу «Филадельфии».

«Филадельфия» одержала четвёртую подряд победу в НХЛ.