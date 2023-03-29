Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:4 (3:0, 0:3, 3:1).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте встречи — Йонатан Берггрен вывел хозяев льда вперёд. Всего через 34 секунды игрового времени Эндрю Копп удвоил преимущество «Детройта» в счёте. До конца первого периода в ворота Кейси Десмита влетела и третья шайба, автором которой стал Доминик Кубалик.

Во втором периоде «Питтсбургу» удалось не только отыграться, но и сравнять счёт — отличились Джейсон Цукер, Евгений Малкин и Джефф Картер. Малкин также отметился голевой передачей на Цукера.

Решающим в матче стал третий период — на 45-й минуте Дэвид Перрон вывел «Детройт» вперёд, через полторы минуты «Питтсбург» смог отыграться усилиями Джоша Арчибальда, однако в концовке всего за 45 секунд Перрон забросил ещё две шайбы, став автором хет-трика. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Дилан Ларкин — 7:4.