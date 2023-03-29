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Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»

Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 7:4 (3:0, 0:3, 3:1).

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте встречи — Йонатан Берггрен вывел хозяев льда вперёд. Всего через 34 секунды игрового времени Эндрю Копп удвоил преимущество «Детройта» в счёте. До конца первого периода в ворота Кейси Десмита влетела и третья шайба, автором которой стал Доминик Кубалик.

Во втором периоде «Питтсбургу» удалось не только отыграться, но и сравнять счёт — отличились Джейсон Цукер, Евгений Малкин и Джефф Картер. Малкин также отметился голевой передачей на Цукера.

Решающим в матче стал третий период — на 45-й минуте Дэвид Перрон вывел «Детройт» вперёд, через полторы минуты «Питтсбург» смог отыграться усилиями Джоша Арчибальда, однако в концовке всего за 45 секунд Перрон забросил ещё две шайбы, став автором хет-трика. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Дилан Ларкин — 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Берггрен (Чарник, Велено) – 11:03 (5x4)   2:0 Копп (Зайдер, Зутер) – 11:37 (5x5)   3:0 Кубалик (Линдстрём, Истерли) – 16:07 (5x5)   3:1 Цукер (Ракелль, Малкин) – 24:40 (5x5)   3:2 Малкин (Ракелль, Летанг) – 27:46 (5x3)   3:3 Картер (Раст, Питри) – 28:41 (5x4)   4:3 Перрон (Ларкин) – 44:05 (5x5)   4:4 Арчибальд (О'Коннор, Питри) – 45:26 (5x5)   5:4 Перрон (Зайдер, Копп) – 56:20 (5x4)   6:4 Перрон (Ларкин, Истерли) – 57:05 (5x5)   7:4 Ларкин (Зутер) – 59:23 (en)
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