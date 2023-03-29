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Дубль Андрея Кузьменко не помог «Ванкуверу» одолеть «Сент-Луис»

Дубль Андрея Кузьменко не помог «Ванкуверу» одолеть «Сент-Луис»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

На седьмой минуте счёт голам открыл Куинн Хьюз. На 12-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко сравнял. Затем, на 17-й минуте, за хозяев забил Джастин Фолк с передачи другого российского форварда Павла Бучневича. Российский нападающий Андрей Кузьменко сравнял счёт за 19 секунд до конца первого периода.

На 28-й минуте за хозяев забил Якуб Врана. Роберт Томас забил на 33-й минуте. Ещё спустя минуту забил И Бучневич. А на 39-й минуте голом ответил Брок Бёзер.

На 53-й минуте Кузьменко оформил дубль. А гол Хьюза на последней минуте перевёл игру в овертайм. В дополнительное время забил Врана.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 06:06 (5x5)   1:1 Торопченко – 11:50 (5x5)   2:1 Фолк (Бучневич, Бле) – 16:48 (5x5)   2:2 Кузьменко (Миллер, Петтерссон) – 19:41 (5x4)   3:2 Врана (Саад) – 27:24 (5x5)   4:2 Томас (Фолк, Саад) – 32:08 (5x4)   5:2 Бучневич (Капанен, Бле) – 33:36 (5x5)   5:3 Бёзер (Хьюз) – 38:28 (5x4)   5:4 Кузьменко (Петтерссон, Майерс) – 52:18 (5x5)   5:5 Хьюз (Бёзер, Джошуа) – 59:06 (6x5)   6:5 Врана (Шенн, Фолк) – 60:21 (3x3)
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