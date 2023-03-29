Дубль Андрея Кузьменко не помог «Ванкуверу» одолеть «Сент-Луис»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

На седьмой минуте счёт голам открыл Куинн Хьюз. На 12-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко сравнял. Затем, на 17-й минуте, за хозяев забил Джастин Фолк с передачи другого российского форварда Павла Бучневича. Российский нападающий Андрей Кузьменко сравнял счёт за 19 секунд до конца первого периода.

На 28-й минуте за хозяев забил Якуб Врана. Роберт Томас забил на 33-й минуте. Ещё спустя минуту забил И Бучневич. А на 39-й минуте голом ответил Брок Бёзер.

На 53-й минуте Кузьменко оформил дубль. А гол Хьюза на последней минуте перевёл игру в овертайм. В дополнительное время забил Врана.