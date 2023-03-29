«Даллас» переиграл «Чикаго», у Евгения Дадонова один голевой пас

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:1.

Уже на шестой минуте игры Тайлер Сегин открыл счёт голам. Яни Хаканпяя и Радек Факса стали авторами голевых передач. На 19-й минуте удвоил преимущество Колин Миллер после передач российского нападающего Евгения Дадонова и Макса Доми.

На 32-й минуте Джо Павелски укрепил преимущество своей команды. Джоэль Хэнли и Райан Сутер записали свои имена в протокол как ассистенты. На 48-й минуте последний гол для гостей забил Люк Гленденинг. Тай Делландреа и Эса Линделль ассистировали ему.

Единственный гол для хозяев забил Тайлер Джонсон. На 51-й минуте он поразил ворота гостей после пасов Джейсона Дикинсона и Уайатта Кайзера.