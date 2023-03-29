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«Даллас» переиграл «Чикаго», у Евгения Дадонова один голевой пас

«Даллас» переиграл «Чикаго», у Евгения Дадонова один голевой пас
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:1.

Уже на шестой минуте игры Тайлер Сегин открыл счёт голам. Яни Хаканпяя и Радек Факса стали авторами голевых передач. На 19-й минуте удвоил преимущество Колин Миллер после передач российского нападающего Евгения Дадонова и Макса Доми.

На 32-й минуте Джо Павелски укрепил преимущество своей команды. Джоэль Хэнли и Райан Сутер записали свои имена в протокол как ассистенты. На 48-й минуте последний гол для гостей забил Люк Гленденинг. Тай Делландреа и Эса Линделль ассистировали ему.

Единственный гол для хозяев забил Тайлер Джонсон. На 51-й минуте он поразил ворота гостей после пасов Джейсона Дикинсона и Уайатта Кайзера.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Хаканпяя, Факса) – 05:45 (5x5)   0:2 Миллер (Дадонов, Доми) – 18:59 (5x4)   0:3 Павелски (Хэнли, Сутер) – 31:24 (5x5)   0:4 Гленденинг (Делландреа, Линделль) – 47:04 (4x5)   1:4 Джонсон (Дикинсон, Кайзер) – 50:33 (5x5)
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