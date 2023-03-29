В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После двух периодов гости впереди — 6:3.

В составе «нефтяников» уже 5 (1+4) очков в матче набрал нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс, который благодаря этому достиг отметки в 60 результативных передач в этом сезоне НХЛ. Канадский форвард стал третьим игроком «Ойлерз», кому покорилось это достижение в текущей регулярке. Ранее 60+ передач сделали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Тройка игроков «Эдмонтона» повторила достижение хоккеистов «Питтсбурга» 27-летней давности. В сезоне-1995/1996 ранее был зафиксирован последний случай в НХЛ, когда трое представителей одной команды делали 60+ ассистов в сезоне. 27 лет назад подобным образом отличились Рон Фрэнсис (92), Марио Лемье (92) и Яромир Ягр (87).