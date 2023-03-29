Шестёркин совершил невероятный сейв в матче с «Коламбусом», выловив шайбу намертво

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

В одном из эпизодов игры отметился российский голкипер Игорь Шестёркин. Он совершил невероятный сейв после удара вплотную от Джонни Годро. Россиянин выловил шайбу намертво.

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В этой игре Шестёркин отразил 28 бросков по своим воротам. Российский форвард Артемий Панарин набрал два очка.

Напомним, после того как «Флорида Пантерз» проиграла в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:5), а «Баффало Сэйбрз» уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б), «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» официально вышли в плей-офф.