Пять очков Ньюджента-Хопкинса и три паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 7:4.

Главным героем матча стал нападающий «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс, набравший пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо отметился дублем. Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв отдал результативную передачу.

«Вегас» прервал свою четырёхматчевую победную серию. «Эдмонтон» взял реванш за недавнее домашнее поражение от «Голден Найтс» и выиграл второй матч кряду.