Пять очков Ньюджента-Хопкинса и три паса Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 7:4.
Главным героем матча стал нападающий «Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс, набравший пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо отметился дублем. Российский форвард «Голден Найтс» Иван Барбашёв отдал результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маршессо (Барбашёв) – 01:11 (5x5) 1:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 01:49 (5x4) 1:2 Ньюджент-Хопкинс – 08:20 (5x5) 2:2 Карлссон (Пьетранджело) – 09:24 (4x5) 2:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 09:48 (5x4) 3:3 Амадио (Стивенсон, Кессел) – 23:13 (5x5) 3:4 Нурс (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 26:01 (5x5) 3:5 Кейн (Драйзайтль, Ямамото) – 33:30 (5x5) 3:6 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 35:34 (5x4) 3:7 Кулак – 44:24 (5x5) 4:7 Маршессо (Пьетранджело, Айкел) – 58:28 (5x5)
«Вегас» прервал свою четырёхматчевую победную серию. «Эдмонтон» взял реванш за недавнее домашнее поражение от «Голден Найтс» и выиграл второй матч кряду.
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