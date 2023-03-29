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Тэйвз — об обмене Кейна: рад, что он воссоединился с Панариным. Ему идёт форма «Рейнджерс»

Тэйвз — об обмене Кейна: рад, что он воссоединился с Панариным. Ему идёт форма «Рейнджерс»
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Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз признался, что был расстроен обменом Патрика Кейна в «Рейнджерс». Многолетние партнёры по «Чикаго» выступали за «Блэкхоукс» с 2007 года, и за это время стали трёхкратными обладателями Кубка Стэнли.

«Я определённо был шокирован. Конечно, слухи об обмене активно распространялись, но всегда хочется думать, что этого не произойдёт. Мне было невозможно представить этого парня в форме другой команды. И теперь он выступает в свитере «Рейнджерс». Неприятно это говорить, но ему идёт.

Я рад видеть, что он сейчас в одной команде с очень хорошими игроками, что он воссоединился с Панариным. Здорово, что ему снова представился шанс сыграть в плей-офф», – цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ.

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