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Купер — о 4:0 с «Каролиной»: вот как мы должны играть, если хотим чего-то добиться

Купер — о 4:0 с «Каролиной»: вот как мы должны играть, если хотим чего-то добиться
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Каролиной» (4:0) и отметил игру российского вратаря Андрея Василевского, оформившего шат-аут. «Молнии» прервали четырёхматчевую серию поражений и взяли реванш у «Харрикейнз» за недавнее разгромное поражение со счётом 0:6.

«Очевидно, Василевский позволил нам сохранить свои ворота на замке. Но сегодня мы не позволяли расстреливать своего вратаря с убойных позиций. Вот как мы должны играть, если хотим чего-то добиться грядущей весной.

Определённо, ребята хотели взять реванш за недавний разгром здесь, и они были вознаграждены за свою игру», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Василевский отразил 31 бросок по воротам и был признан второй звездой матча.

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