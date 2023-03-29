«Диванных экспертов мы хотим успокоить». «Адмирал» продлил контракт с Тамбиевым

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан сообщил о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым.
«Мы достигли соглашения о продлении контракта Леонида Григорьевича в нашем клубе. Вы прекрасно видели, что я сидел, рисовал. Специально для вас оставил последний листочек. Вот видите: Леонид Григорьевич подписал, а я ещё нет. Вот мне осталось последнюю подпись поставить. Диванных экспертов и бывших профессионалов мы хотим успокоить. Леонид Григорьевич остаётся с нами сотрудничать, работать, делать дело, которое он делает на 200 процентов. Мы доверяем ему от и до. Человек творил, что хотел. Мы ему старались только помочь во всех просьбах. Желали ему только успеха и поддерживали его. Конечно, мы предложили продолжить работу. Он не отказался», — передаёт слова Ана корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, «Адмирал» завершил сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» в шести матчах.
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