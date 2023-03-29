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Гендиректор «Адмирала»: Кожевников — легендарный хоккеист, но где его воспитанники?

Гендиректор «Адмирала»: Кожевников — легендарный хоккеист, но где его воспитанники?
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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова о том, что главный тренер дальневосточной команды Леонид Тамбиев является «временщиком» и не способен вырастить кандидатов в сборную России.

«Конечно, Леонид Григорьевич хотел резко ответить на эти негативные высказывания. Я его попросил не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идёт. Посмотрите на табло, на результат, которого достиг «Адмирал». Кожевников — легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте говорить по делу», — передаёт слова Ана корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

После победы в серии с «Салаватом Юлаевым» Тамбиев передавал «привет» Кожевникову, намекая на абсурдность его слов.

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