Гендиректор «Адмирала»: Кожевников — легендарный хоккеист, но где его воспитанники?

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова о том, что главный тренер дальневосточной команды Леонид Тамбиев является «временщиком» и не способен вырастить кандидатов в сборную России.
«Конечно, Леонид Григорьевич хотел резко ответить на эти негативные высказывания. Я его попросил не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идёт. Посмотрите на табло, на результат, которого достиг «Адмирал». Кожевников — легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте говорить по делу», — передаёт слова Ана корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
После победы в серии с «Салаватом Юлаевым» Тамбиев передавал «привет» Кожевникову, намекая на абсурдность его слов.
- 29 марта 2023
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:02
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:33
-
08:21
-
08:09
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:12
-
06:05
-
05:56
-
04:50
-
04:50
-
04:46
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:29
-
03:57
-
03:40
-
03:33
-
02:43
- 28 марта 2023
-
23:23
-
23:00
-
22:37