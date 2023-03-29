«После этого обеда ребята воспряли». Тамбиев рассказал, сомневался ли в успехе «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о сложных моментах дальневосточной команды в прошедшем сезоне.

«Был ли момент, когда я сомневался в команде? Нервозное начало, как и у всех команд. Первое поражение от «Куньлуня». Очень важная вторая игра в Сочи — 1:3, у нас там вообще ничего не получилось. Потом я видел, что те нити, те наработки, та системность игры, может, не в этой поездке, но начнёт приносить результат. Я видел, что команда выходит из предсезонки, из-под нагрузок.

Второй сложный момент — январь-февраль, когда у нас пошли травмы. Берлёв, Горшков, Червены, надолго потеряли Криштофа. Для нас это очень большие потери, у нас не такая глубина состава. И здесь у нас пошли поражения, немного команду залихорадило, она попала в некий ступор. Был сложный момент. Но мы собрались на командный обед, поговорили. У нас была пауза в два дня. После этого обеда ребята воспряли, перезагрузили их. И потом ситуация выровнялась. Два сложных момента в сезоне», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Адмирал» завершил сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» в шести матчах.