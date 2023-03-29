Форвард «Ак Барса»: у нас давняя война с «Авангардом», это принципиальный соперник

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом». В прошлом сезоне серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» прошла в рамках четвертьфинала Восточной конференции КХЛ. Тогда победу в шести матчах одержал омский клуб.

«Мы знаем, что за команда «Авангард». У нас идёт давняя война с ними, и серия будет хорошей проверкой для обеих команд. Мы должны отталкиваться от своей игры. Как мы будем работать, как будем играть с горячим сердцем и холодной головой — это самое главное, всё остальное неважно.

Недооценили соперников по первым двум раундам? Вообще никогда не было недооценки — ни с «Нефтехимиком», ни с «Адмиралом», ни с любой другой командой. Просто матчи так складывались. Кто-то может сказать недооценили, но нет, ни в коем случае. «Авангард» — принципиальный соперник для нас. Уступили им в финале конференции и в первом раунде. Поэтому мы готовимся в своём режиме, и всё. Спокойно работаем. Мы знаем, к чему мы идём и какую цель мы хотим достичь.

«Авангард» — это хорошая, сбалансированная, неуступчивая команда, которая всегда борется до конца и всегда играет на результат. Очень много мастеровитых ребят, которые могут сделать момент из ничего. Но мы будем строить игру по-своему, нам самое главное — настроить свои головы на правильный лад, и всё будет как надо», — цитирует Дыняка Metaratings.ru.

Первый матч серии пройдёт в Казани 1 апреля. «Ак Барс» в предыдущем раунде одолел в шести матчах владивостокский «Адмирал», а «Авангард» выиграл серию всухую у магнитогорского «Металлурга».