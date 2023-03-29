Главный тренер «Нефтехимика» поделился ожиданиями от финала Восточной конференции КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом».
«Что «Ак Барс», что «Авангард» достойно выступили в регулярном чемпионате, здорово проявили себя в первых раундах плей-офф и по праву вышли в финал «Востока». Если сравнивать, то надо отметить, что у обеих команд есть сильные первые звенья с хорошей игровой дисциплиной, реализацией голевых моментов, большинства. Поэтому трудно отдать кому-либо предпочтение.
Шансы команд в этом противостоянии примерно равны. Если говорить о лидерах, то и там, и там команду тащат два первых звена, которые в основном и делают результат. Да, в «Ак Барсе» немного выделяется звено Радулов – Сафонов – Воронков. Но ведь и у «Авангарда» в качестве грозного оружия есть Найт, Ткачёв, Толчинский, которые много забивают.
Но это не значит, что третьи и четвёртые звенья этих команд приносят мало пользы. Нисколько. Они хорошо играют в разрушении, в меньшинстве, то есть у них своя определённая роль, и с ней они справляются очень продуктивно. Гадать, кто из этой пары победит, – сложно. Ясно одно – нас ждёт очень интересный, захватывающий финал конференции «Восток», – цитирует Леонтьева «ТИ-Спорт».
Первый матч серии пройдёт в Казани 1 апреля. «Ак Барс» в предыдущем раунде одолел в шести матчах владивостокский «Адмирал», а «Авангард» выиграл серию всухую у магнитогорского «Металлурга».
- 29 марта 2023
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