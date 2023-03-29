Воробьёв сообщил, что ждёт решения по своему будущему в «Металлурге» до 3 апреля
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв сообщил, что решение по его будущему в клубе будет принято в ближайшие дни.
«Решение о продолжении сотрудничества будет принято до 3 апреля», — цитирует Воробьёва ТАСС.
В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду». В прошлом сезоне «Металлург» доходил до финала Кубка Гагарина в серии с ЦСКА и вёл там со счётом 3-1, однако не смог завершить противостояние в свою пользу.
Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин может возглавить «Металлург».
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