Воробьёв сообщил, что ждёт решения по своему будущему в «Металлурге» до 3 апреля

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв сообщил, что решение по его будущему в клубе будет принято в ближайшие дни.

«Решение о продолжении сотрудничества будет принято до 3 апреля», — цитирует Воробьёва ТАСС.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду». В прошлом сезоне «Металлург» доходил до финала Кубка Гагарина в серии с ЦСКА и вёл там со счётом 3-1, однако не смог завершить противостояние в свою пользу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин может возглавить «Металлург».