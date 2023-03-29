«Адмирал» продлил контракт с вратарём Никитой Серебряковым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один сезон.
Голкипер провёл в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 50 матчей, в которых одержал 20 побед. Процент отражённых бросков составил 94,4%. Коэффициент надёжности вратаря — 1,79.
В плей-офф 27-летний вратарь одержал победу в шести из 12 матчей с 94,5% отражённых бросков. Коэффициент надёжности голкипера — 1,95.
Всего в КХЛ Серебряков провёл 189 матчей, в которых показал процент отражённых бросков 92,6%.
«Адмирал» завершил сезон поражением в полуфинале серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» со счётом 2-4. Руководство дальневосточного клуба объявило о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым на следующий сезон.
- 29 марта 2023
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