Вайсфельд: раз ИИХФ отстранила нас, зачем мы выполняем её требования?

Известный телекомментатор, хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил предложение Игоря Ларионова выйти из состава Международной федерации хоккея и увеличить количество игр в КХЛ. Недавно ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на весь сезон-2023/2024.

«Под идеей Ларионова можно подписаться, но есть одно „но“. Наверное, мы не знаем каких-то нюансов. Вот ИИХФ нас отстранила. Ну и мы тогда можем приостановить членство в ней. Когда нас вернут, тогда и продолжим. Никто же не против участвовать в чемпионатах мира. А так получается: нас отстранили, мы продолжаем выполнять их требования. Я не могу ответить на вопрос, почему так происходит. То, что предлагает Ларионов, понятно: проводить сезон до июня, логичное решение. Чего мы в феврале заканчиваем в хоккей играть? Это же зимний вид спорта.

ИИХФ запрещает организовать сезон в КХЛ так, как нам нужно? Не то чтобы запрещает. Я так понял, нужно «закладывать» в нём паузы на время проведения этапов Евротура, чемпионата мира. Но, поскольку нас отстранили от участия в международных турнирах, зачем эти паузы? Как-то это выглядит нелогично. Повторюсь, наверное, есть какие-то объяснения этому, о которых мы не знаем. Выходить из ИИХФ не нужно, я так считаю. Просто приостановить общие дела. Не могут же они нам вообще запретить играть в хоккей, в конце концов», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскритиковал предложение Ларионова выйти из состава ИИХФ и предположил, что федерация со временем вернёт сборные России и Белоруссии к соревнованиям.