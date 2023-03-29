Главный тренер «Нефтехимика»: Радулов мне импонирует, грань в общении не переходит

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о перепалке с Александром Радуловым по ходу одного из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом», а также объяснил, почему предпочитает атакующий стиль игры.

«Я знаю, что у Александра такой стиль, манера поведения. Как он после нашей серии сказал в интервью — немного провокационная. Это нормально. Так сошлось, что я эмоционально вышел к бортику, подзывал Александра, чтобы он мне сказал, потому что было плохо слышно. А так никакого конфликта не было. Просто на эмоциях поговорили. После игры всё нормально. У меня нет никакого антагонизма к Александру. Мне он, как игрок, и его стиль импонируют в целом. Радулов никакую грань не переходит в общении, всё нормально у нас с ним.

Не обидно ли, что про атакующий «Нефтехимик» говорили в этом сезоне меньше, чем про атакующее «Торпедо»? «Торпедо» затмило своим хоккеем с самого начала сезона. Многие специалисты говорили, что долго не продержится их стиль, но как показала жизнь — такой хоккей атакующий можно поддерживать весь сезон. Пускай говорят про «Торпедо», а мы в тени, тёмные лошадки (улыбается). Мне не обидно. Кто смотрит, следит за нами, то видит, что у нас тоже быстрый, современный и атакующий хоккей.

В обороне играть — давать сопернику больше шансов, всё время отбрасываться. Это не наш стиль, не наш путь. Мне самому всегда нравилось больше играть в атаке. Это всегда интересно. Понятное дело, что не сможешь весь чемпионат проводить в таком агрессивном стиле, потому что силы не безграничны. Мы временами меняли тактику в зависимости от состояния команды, соперника, периода. Много нюансов, когда применяешь другие варианты. Но изначально заточены на то, чтобы играть в атаке, чтобы радовать болельщиков своими голами и, естественно, победами. У нас есть общая направленность — атакующий хоккей. Тот хоккей, который приносит много голов и эмоций. Я не хочу никого копировать. Хочу, чтобы у «Нефтехимика» был свой стиль», — цитирует Леонтьева AllHockey.ru.

«Нефтехимик» закончил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф нижнекамский клуб навязал борьбу «Ак Барсу» и уступил в шести матчах серии 1/4 финала Восточной конференции КХЛ.