Плющев: проблема «Вашингтона», что все играют на Овечкина? Нет, он просто делает своё дело

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и рассказал, что в следующем сезоне «столичные» станут сильнее.

«У Овечкина был очень тяжёлый сезон. В первую очередь это связано с потерей близкого для него человека. Это наверняка наложилось на него. Это произошло не за один день. Болезнь, видимо, давно была. Он знал об этом. Но Овечкин достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал – я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять. И в этой игре Овечкин выглядит достаточно достойно.

Что нужно сделать «Вашингтону», чтобы без проблем выйти в плей-офф в следующем сезоне? Люди, которые находятся в клубе, могут принять необходимые меры. Они всегда это и делают. У клуба очень сильная аналитика.

Проблемы у команды из-за того, что все играют на Овечкина? Нет, конечно же. Совершенно не в этом проблема. Он просто делает своё дело. Другие игроки делают своё дело, но, к сожалению, не у всех это так хорошо получается. Команда проведёт нужную работу, и в следующем сезоне будет всё нормально», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

В текущем регулярном чемпионате 37-летний нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка.