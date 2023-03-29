Плющев: проблема «Вашингтона», что все играют на Овечкина? Нет, он просто делает своё дело

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и рассказал, что в следующем сезоне «столичные» станут сильнее.
«У Овечкина был очень тяжёлый сезон. В первую очередь это связано с потерей близкого для него человека. Это наверняка наложилось на него. Это произошло не за один день. Болезнь, видимо, давно была. Он знал об этом. Но Овечкин достойно принял эти обстоятельства. А всю эту статистику, кто кого обогнал – я не люблю. Игрок должен играть, а не обгонять. И в этой игре Овечкин выглядит достаточно достойно.
Что нужно сделать «Вашингтону», чтобы без проблем выйти в плей-офф в следующем сезоне? Люди, которые находятся в клубе, могут принять необходимые меры. Они всегда это и делают. У клуба очень сильная аналитика.
Проблемы у команды из-за того, что все играют на Овечкина? Нет, конечно же. Совершенно не в этом проблема. Он просто делает своё дело. Другие игроки делают своё дело, но, к сожалению, не у всех это так хорошо получается. Команда проведёт нужную работу, и в следующем сезоне будет всё нормально», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».
В текущем регулярном чемпионате 37-летний нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка.
- 29 марта 2023
-
17:18
-
17:10
-
16:47
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:55
-
15:35
-
15:05
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:43
-
13:10
-
12:40
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:02
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
08:55
-
08:33
-
08:21
-
08:09
-
08:00
-
07:33
-
07:21