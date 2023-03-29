Хоккеистов из КХЛ не будут вызывать в сборную Латвии на чемпионат мира

Федерация хоккея Латвии не будет вызывать игроков Континентальной хоккейной лиги в национальную команду на чемпионат мира — 2023, сообщает генеральный секретарь организации Робертс Плужейтс.

«Калниньш и Елисеев не будут вызваны в сборную Латвии для подготовки к чемпионату мира — 2023», — приводит слова Плужейтса «РИА Новости».

Напомним, голкипер Янис Калниньш в сезоне выступал за хабаровский «Амур», нападающий Николай Елисеев — за владивостокский «Адмирал». Оба игрока были включены в заявку национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Ранее Федерация хоккея Словакии также отказалась вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира. В этом сезоне в КХЛ выступали вратари Адам Гуска и Патрик Рыбар, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Адам Лишка, Михал Криштоф и Томаш Юрчо. Голкипер Юлиус Гудачек тоже играл в КХЛ, но уже завершил карьеру в сборной.