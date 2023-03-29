«Северсталь» продлила контракт с 23-летним нападающим

«Северсталь» в своём телеграм-канале объявила о продлении контракта с форвардом Никитой Рожковым. Новое соглашение рассчитано на два года.
В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 38 матчей: в регулярном чемпионате набрал девять (5+4) очков, в плей-офф 23-летний форвард записал на свой счёт два (1+1) результативных балла, показатель полезности составил «-4».
В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 Рожков выступал за магнитогорский «Металлург». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Никита провёл 82 игры, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.
Напомним, в сезоне-2022/2023 череповецкий клуб закончил регулярку на седьмом месте, набрав 75 очков. В розыгрыше Кубке Гагарина «Северсталь» уступила в первом раунде ЦСКА со счётом 3-4 в серии.
- 29 марта 2023
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