«В раздевалке бывает очень жарко». Форвард «Сибири» Голубев — о работе Билялетдинова

Нападающий «Сибири» Денис Голубев вспомнил о работе с главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

«Болею ли за «Ак Барс», за тренера? Конечно, всё равно смотришь результаты, видишь, как они играют. Есть ребята знакомые, с которыми поддерживаем связь. Чтобы прям болеть за них – такого нет. Здорово, что Зинэтула Хайдярович вернулся – я разговаривал с ним, когда они приезжали в Новосибирск. Человек три года пропустил, все думали, что он уже не тот, ничем не поможет, а он после длинной паузы и с такой командой забрался на первое место Востока. Это великолепнейший тренер.

С Билялетдиновым команда моментально преобразилась, хотя он ведь всегда считался тренером на долгие дистанции? По поводу длинных дистанций не знаю, а то, что преобразилась, – это однозначно. Думаю, Зинэтула Хайдярович добавил дисциплины в команде. Игроки все мастеровитые, знающие, что делать.

Какой он тренер, что отличает его от остальных? Когда стоит на лавке – он спокойный человек. Не показывает вида, что ему что-то не нравится. А потом заходишь в раздевалку, где он остаётся один на один с командой, – может и накричать, и матом сказать. Кто его не знает и видит только поведение на лавке, думает, что он милейший человек, без эмоций. Но на самом деле это не так – в раздевалке бывает очень жарко», — цитирует Голубева Sports.ru.

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина Восточной конференции сыграют «Ак Барс» и «Авангард». Первый матч состоится 1 апреля в Казани.