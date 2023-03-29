Тамбиев — о Радулове: огонь и пламя! За серию он хотел меня раза два-три побить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил игру капитана «Ак Барса» Александра Радулова и назвал своих фаворитов в Кубке Гагарина — 2023.

«Кто из оставшейся пятёрки выиграет Кубок Гагарина? Две команды назову — СКА и «Ак Барс». Чемпионом станет кто-то из них. Две разные по стилю команды. Было бы интересно посмотреть их финал. Но я буду больше болеть за «Ак Барс». Мне импонирует эта команда.

Александр Радулов там, конечно… Огонь и пламя! За эту серию он хотел меня раза два-три побить! Всё на лавку прорывался. Я сам по характеру фиг кому уступлю. Но против таких хоккеистов ещё не играл.

Радулов — это что-то с чем-то. Даже не представляю, как с ним работать можно. Это счастье, что в КХЛ есть такой игрок! Его надо понимать. Это ведь у Радулова такая маска. Это большой игрок! Таким я респектирую. Буду болеть за «Ак Барс», переживать за Радулова. Хочу, чтобы они взяли Кубок Гагарина», — приводит слова Тамбиева сайт «Матч ТВ».

Ранее генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан сообщил о продлении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым.