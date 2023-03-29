Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на решающий матч серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 29 марта, в Москве пройдёт заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Предлагаем ознакомиться с составами команд на встречу, которая начнётся в 19:30 мск.

Отметим, что «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, однако упустил это преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА, взяв верх со счётом 6:2. Четвёртая встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники оказались сильнее с минимальным счётом 1:0. В шестом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.