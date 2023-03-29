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Форвард «Сибири» Голубев: «распил очков»? Бред. Как можно договориться сыграть вничью?

Форвард «Сибири» Голубев: «распил очков»? Бред. Как можно договориться сыграть вничью?
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Нападающий «Сибири» Денис Голубев ответил на вопрос про частые ничейные матчи у команды в основное время.

«Есть какое-то объяснение тому, что «Сибирь» в этом сезоне чаще всех играла в овертаймах? Нет, мы даже на тренировках особо не отрабатываем игру 3х3. Просто забиваем голы, используя ошибки противников. Площадка такая же, только игроков меньше. Хорошо, что сейчас двухочковая система и все победы одинаково оцениваются. Это огромный плюс.

Как в команде относились к разговорам про «распил очков»? Больше с юмором, потому что люди, которые это пишут, не знают, насколько это тяжело. С кем нужно договариваться? Как вообще можно договориться сыграть вничью? Это полный бред, никто к этому всерьёз не относился», — цитирует Голубева Sports.ru.

Ранее Голубев вспомнил о работе с главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

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