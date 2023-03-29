Нападающий ЦСКА Слепышев сравнялся с Поповым по числу седьмых матчей в плей-офф КХЛ

В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Форвард армейцев Антон Слепышев сравнялся с Александром Поповым по числу решающих матчей в карьере, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Теперь у хоккеистов по девять таких матчей.

У «Локомотива» самым опытным является Сергей Андронов – пять решающих игр в карьере.

Слепышев провёл в плей-офф 13 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности семь очков. В регулярном сезоне 28-летний форвард набрал 27 (10+17) результативных баллов за 50 сыгранных встреч.