ЦСКА забросил первым броском во втором периоде спустя 14 минут после его начала

В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Армейцы забросили третью шайбу первым броском спустя 14 минут после начала второй двадцатиминутки. Гол на свой счёт записал Владислав Каменев с передачи Никиты Нестерова.

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Напомним, победитель данной серии сыграет в финале Западной конференции Кубка Гагарина со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Приняв участие в текущем матче, форвард армейцев Антон Слепышев сравнялся с нападающим Александром Поповым по числу решающих матчей в карьере.