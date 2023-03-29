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ЦСКА забросил первым броском во втором периоде спустя 14 минут после его начала

ЦСКА забросил первым броском во втором периоде спустя 14 минут после его начала
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В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Армейцы забросили третью шайбу первым броском спустя 14 минут после начала второй двадцатиминутки. Гол на свой счёт записал Владислав Каменев с передачи Никиты Нестерова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, победитель данной серии сыграет в финале Западной конференции Кубка Гагарина со СКА. Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Приняв участие в текущем матче, форвард армейцев Антон Слепышев сравнялся с нападающим Александром Поповым по числу решающих матчей в карьере.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)
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