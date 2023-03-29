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ЦСКА ведёт после второго периода решающего матча серии плей-офф с «Локомотивом» 3:0

ЦСКА ведёт после второго периода решающего матча серии плей-офф с «Локомотивом» 3:0
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В эти минуты проходит заключительный, седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». После второго периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче на пятой минуте открыл Антон Слепышев с передач Андрея Светлакова и Фредрика Классона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 10-й минуте первого периода преимущество хозяев упрочил Виталий Абрамов с передачи Прохора Полтапова, после чего главный тренер железнодорожников Игорь Никитин взял 30-секундный перерыв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 14-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Владислав Каменев с передачи Никиты Нестерова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)
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