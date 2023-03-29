Тарпищев оценил шансы Овечкина побить снайперский рекорд Гретцки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзойти рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

«Думаю, вполне. Саше важно сохранять скоростные качества. И чтобы не терял желания играть. В этом случае он обязательно продолжит забивать. Клуб «Вашингтон», правда, сейчас переживает не лучшие времена. Судя по всему, им не удастся выйти в плей-офф. Команда мало забивает, и это отражается на снайперских показателях Овечкина», — приводит слова Тарпищева «Столица С».

На счету Александра Овечкина 822 шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 72 шайбы.