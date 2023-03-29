Тарпищев оценил шансы Овечкина побить снайперский рекорд Гретцки
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин превзойти рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.
«Думаю, вполне. Саше важно сохранять скоростные качества. И чтобы не терял желания играть. В этом случае он обязательно продолжит забивать. Клуб «Вашингтон», правда, сейчас переживает не лучшие времена. Судя по всему, им не удастся выйти в плей-офф. Команда мало забивает, и это отражается на снайперских показателях Овечкина», — приводит слова Тарпищева «Столица С».
На счету Александра Овечкина 822 шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 72 шайбы.
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