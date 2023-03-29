СКА и ЦСКА сыграют в финале Запада плей-офф пятый раз подряд

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.

Таким и образом, СКА и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина Западной конференции пятый раз подряд. В прошлом сезоне сильнее оказались москвичи со счётом 4-3 в серии. В сезоне-2020/2021 ЦСКА победил со счётом 4-2. В сезоне-2018/2019 ЦСКА был сильнее в серии плей-офф — 4-3. В сезоне-2017/2018 московские армейцы победили со счётом 4-2.

Финальная серия Кубка Гагарина Западной конференции стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:00 мск.