ЦСКА выиграл в седьмом матче четвёртую серию плей-офф подряд
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В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.
Армейский клуб выиграл четвёртую серию Кубка Гагарина подряд. В прошлом сезоне армейцы победили в сериях со СКА (4-3) и магнитогорским «Металлургом» (4-3 в финале). В текущем плей-офф ЦСКА в первом раунде одолел череповецкую «Северсталь» со счётом 4-3.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5) 2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5) 3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5) 4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5) 5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)
В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.
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