Рукопожатие Фёдорова и Никитина после завершения серии ЦСКА — «Локомотив»

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.
После завершения серии главные тренеры команд Сергей Фёдоров и Игорь Никитин пожали друг другу руки, поблагодарив за матчи.
Напомним, армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА, взяв верх со счётом 6:2. Четвёртая встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники оказались сильнее с минимальным счётом 1:0. В шестом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.
В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.
- 29 марта 2023
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:14
-
21:07
-
20:45
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:45
-
19:23
-
19:15
-
19:08
-
18:49
-
18:26
-
18:10
-
17:42
-
17:18
-
17:10
-
16:47
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
15:55
-
15:35
-
15:05
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
13:43