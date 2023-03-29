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Рукопожатие Фёдорова и Никитина после завершения серии ЦСКА — «Локомотив»

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.

После завершения серии главные тренеры команд Сергей Фёдоров и Игорь Никитин пожали друг другу руки, поблагодарив за матчи.

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Напомним, армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА, взяв верх со счётом 6:2. Четвёртая встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники оказались сильнее с минимальным счётом 1:0. В шестом матче «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге.