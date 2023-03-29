Главный тренер ЦСКА Фёдоров выиграл 4 из 4 седьмых матчей в сериях плей-офф

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли в серии плей-офф со счётом 4-3.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров выиграл четыре из четырёх седьмых матчей в сериях плей-офф. В прошлом сезоне армейцы победили в сериях со СКА (4-3) и магнитогорским «Металлургом» (4-3 в финале). В текущем плей-офф ЦСКА в первом раунде одолел череповецкую «Северсталь» (4-3).

В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.