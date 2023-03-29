Армейцы громили «Локомотив», Никитин поздравлял Фёдорова. Лучшие фото победы ЦСКА в серии

29 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции ЦСКА одержал разгромную победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0. Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 4-3.

В финальной серии Запада ЦСКА встретится с петербуржским СКА. Команды сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ пятый раз подряд. В прошлом сезоне сильнее оказались москвичи со счётом 4-3 в серии. В сезоне-2020/2021 ЦСКА победил со счётом 4-2. В сезоне-2018/2019 ЦСКА был сильнее в серии плей-офф — 4-3. В сезоне-2017/2018 московские армейцы победили со счётом 4-2.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.