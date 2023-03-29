Армейцы громили «Локомотив», Никитин поздравлял Фёдорова. Лучшие фото победы ЦСКА в серии
Поделиться
29 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции ЦСКА одержал разгромную победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0. Таким образом, ЦСКА победил в серии со счётом 4-3.
В финальной серии Запада ЦСКА встретится с петербуржским СКА. Команды сыграют в финале Западной конференции плей-офф КХЛ пятый раз подряд. В прошлом сезоне сильнее оказались москвичи со счётом 4-3 в серии. В сезоне-2020/2021 ЦСКА победил со счётом 4-2. В сезоне-2018/2019 ЦСКА был сильнее в серии плей-офф — 4-3. В сезоне-2017/2018 московские армейцы победили со счётом 4-2.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
23:37
-
23:26
-
23:24
-
23:22
-
23:15
-
23:08
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:22
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:14
-
21:07
-
20:45
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:45
-
19:23
-
19:15
Партнерский контент