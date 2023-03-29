Рейдеборн стал 7-м вратарём-легионером, кому удалось отыграть «на ноль» в 7-м матче

В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.
Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн стал седьмым вратарём-легионером и 10-м в общей сложности в истории КХЛ, кому удалось отыграть «на ноль» в седьмом матче плей-офф, сообщает пресс-служба лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В регулярке 31-летний голкипер сыграл 37 матчей, в которых одержал 24 победы с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,3.
В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.
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