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Рейдеборн стал 7-м вратарём-легионером, кому удалось отыграть «на ноль» в 7-м матче

Рейдеборн стал 7-м вратарём-легионером, кому удалось отыграть «на ноль» в 7-м матче
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В заключительном, седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Армейцы одержали победу со счётом 5:0 и выиграли серию плей-офф со счётом 4-3.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн стал седьмым вратарём-легионером и 10-м в общей сложности в истории КХЛ, кому удалось отыграть «на ноль» в седьмом матче плей-офф, сообщает пресс-служба лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В регулярке 31-летний голкипер сыграл 37 матчей, в которых одержал 24 победы с 91,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,3.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
29 марта 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Слепышев (Светлаков, Классон) – 04:26 (5x5)   2:0 Абрамов (Полтапов) – 09:12 (5x5)   3:0 Каменев (Нестеров) – 33:33 (5x5)   4:0 Светлаков (Слепышев, Карнаухов) – 44:50 (5x5)   5:0 Григоренко (Соркин, Мамин) – 55:17 (5x5)

В финале Западной конференции плей-офф КХЛ ЦСКА сыграет со СКА. Первый матч в серии будет сыгран 2 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск. Следующие игры состоятся 4, 6, 8 и, при необходимости, 10, 12, 14 апреля.

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ЦСКА разгромил «Локомотив» в седьмом матче и победил в серии плей-офф 4-3
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