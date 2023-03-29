«Психология решает всё, будем мудрее». Фёдоров подвёл итоги серии ЦСКА — «Локомотив»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» (5:0) в седьмой игре серии Кубка Гагарина.
«Молодцы, показали все те качества, которые дают результат. «Локомотив» поздравляю с отличной серией. Первые две игры они показывали агрессивный, сильный хоккей в атаке. Пару дней надо отдохнуть, перезарядить батарейки и идти дальше. Впереди серьёзный и интересный соперник. Ярош? Есть мысли его задействовать, надеюсь, они материализуются в ближайшее время.
Психология решает всё. Мы достойно провели два матча в Ярославле, оттуда мы приехали с 3-1 в серии. Как бы мы ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее, коллективное давление. Потому что финишировать при счёте 3-1 тяжело, но надо думать только о ближайшей игре. Здесь мы получили огромный опыт, надеюсь, мы будем мудрее уже в следующей серии.
Конечно, и психология, и физика очень важны для нас при подготовке. Но мы в хоккейном режиме, мы уверены в ребятах. Игра рассудит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 29 марта 2023
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