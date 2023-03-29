Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фёдоров: не было большой радости от 5:0? Хоккей — тяжёлый вид спорта, эмоции иногда мешают

Фёдоров: не было большой радости от 5:0? Хоккей — тяжёлый вид спорта, эмоции иногда мешают
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Локомотивом» (5:0) ответил на вопрос, почему не было большой радости в команде от разгромного счёта в матче.

«Рутина в день седьмого матча? Рутина присутствует, она простая и обыкновенная, ничего сверхъестественного стараешься не делать, потому что эта рутина складывается из регулярного чемпионата. На мой взгляд, что-то необычное не всегда играет положительную роль. Готовились в штатном режиме, волновались, но провели очень правильный день, начиная с утренней раскатки и заканчивая разбором соперника.

Я уверен, что счёт 5:0 нас впечатлил. Почему не было огромной радости? Потому что это тяжёлый вид спорта, только что отработали серьёзный матч. Четвёртый седьмой матч подряд в плей-офф, как вы сказали. Рад за болельщиков, они важная часть нашей победы. Мы опытная команда, но эмоции иногда мешают», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Психология решает всё, будем мудрее». Фёдоров подвёл итоги серии ЦСКА — «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023