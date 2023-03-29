Фёдоров: не было большой радости от 5:0? Хоккей — тяжёлый вид спорта, эмоции иногда мешают

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Локомотивом» (5:0) ответил на вопрос, почему не было большой радости в команде от разгромного счёта в матче.
«Рутина в день седьмого матча? Рутина присутствует, она простая и обыкновенная, ничего сверхъестественного стараешься не делать, потому что эта рутина складывается из регулярного чемпионата. На мой взгляд, что-то необычное не всегда играет положительную роль. Готовились в штатном режиме, волновались, но провели очень правильный день, начиная с утренней раскатки и заканчивая разбором соперника.
Я уверен, что счёт 5:0 нас впечатлил. Почему не было огромной радости? Потому что это тяжёлый вид спорта, только что отработали серьёзный матч. Четвёртый седьмой матч подряд в плей-офф, как вы сказали. Рад за болельщиков, они важная часть нашей победы. Мы опытная команда, но эмоции иногда мешают», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 29 марта 2023
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