«Сам прочитал в газете». Фёдоров — о заявлении ЦСКА по поводу вратаря Федотова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над «Локомотивом» (5:0) прокомментировал заявление клуба по поводу вратаря Ивана Федотова.
«ЦСКА пригласил Федотова обратно после армии? Про Федотова не могу ничего сказать, сам прочитал в газете. Если так, то рад за него, какое-то время ему понадобится на адаптацию. Тем не менее все живы и здоровы, слава богу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Накануне руководство армейского клуба заявило о готовности рассмотреть возвращение Федотова в ЦСКА по завершении его службы в армии. Напомним, хоккеист был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы.
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