Третьяк: продление календаря КХЛ? Мы к такому ещё не готовы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал предложение об увеличении количества игр в Континентальной хоккейной лиге.
«Если мы будем играть на чемпионате мира, календарь, естественно, будет под сборную. Пока такой календарь может быть, всё равно должны быть перерывы — вы посмотрите, сколько команд играли неровно, потому что они привыкли, что паузы есть, где можно зализать раны.
Мы к такому (продлению календаря КХЛ до времени после начала мая. — Прим. «Чемпионата») ещё не готовы. Если, например, идёт речь о регулярке в апреле, а плей-офф до конца мая — начала июня, то нам должны дать предложения, а мы — рассмотреть», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Ранее, Сушинский оценил предложение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова начинать и завершать сезон в КХЛ позже.
- 29 марта 2023
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