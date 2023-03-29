Третьяк: продление календаря КХЛ? Мы к такому ещё не готовы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал предложение об увеличении количества игр в Континентальной хоккейной лиге.

«Если мы будем играть на чемпионате мира, календарь, естественно, будет под сборную. Пока такой календарь может быть, всё равно должны быть перерывы — вы посмотрите, сколько команд играли неровно, потому что они привыкли, что паузы есть, где можно зализать раны.

Мы к такому (продлению календаря КХЛ до времени после начала мая. — Прим. «Чемпионата») ещё не готовы. Если, например, идёт речь о регулярке в апреле, а плей-офф до конца мая — начала июня, то нам должны дать предложения, а мы — рассмотреть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее, Сушинский оценил предложение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова начинать и завершать сезон в КХЛ позже.